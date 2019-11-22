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Защитник «Сент-Луиса» Данн провёл мощный силовой приём на Манджапане. Видео

Защитник «Сент-Луиса» Данн провёл мощный силовой приём на Манджапане. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 5:0. Российские нападающие Клим Костин и Иван Барбашёв результативными действиями не отметились.

Защитник «Блюз» Винс Данн в ходе матча провёл эффектный силовой приём на форварде «Калгари» Эндрю Манджапане. Получилось мощно и эффектно, но в то же время обошлось без травмы для форварда «Калгари» и без штрафа для защитника «Блюз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports Midwest.

В предыдущем матче «Сет-Луис Блюз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Лидер гостей Никита Кучеров был вынужден досрочно завершить матч, угодив под силовой приём форварда «Блюз» Брэйдена Шенна. Кучеров получил травму и выбыл из строя.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму в матче с «Сент-Луисом». Видео
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