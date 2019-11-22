Коваленко: непредсказуемости плей-офф ВХЛ могли позавидовать как КХЛ, так и НХЛ

Глава Профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал о последних делах с участием организации в ВХЛ.

«7 ноября состоялось заседание комиссии по контрактным спорам ВХЛ по рассмотрению обоснованности снижения премии за мастерство игроку усть-каменогорского «Торпедо» Илье Антоновскому, в которой также принимал участие представитель профсоюза. Комиссией принято единогласное решение о неправомерности такого снижения.

Есть и ещё один позитивный результат. В середине осени нами было получено окончательное решение совместной палаты ДК КХЛ и ФХР по делу профсоюза против ХК «Лада» в интересах Семёна Валуйского — о взыскании расходов на лечение.

Также в октябре в дисциплинарном комитете ФХР состоялось очередное заседание по иску профсоюза к ХК «Южный Урал» в интересах Дениса Фахрутдинова — о взыскании индивидуального бонуса за сезон-2018/19. Принято решение, в соответствии с которым клуб обязан пересчитать и доплатить игроку индивидуальный бонус.

Регулярный чемпионат ВХЛ почти не освещают? Это решать журналистам и специалистам. Со своей стороны могу сказать, что турнир в ВХЛ очень плотный, а непредсказуемости розыгрыша Кубка Петрова в прошлом сезоне могли позавидовать плей-офф как КХЛ, так даже и НХЛ. Вышка развивается, в том числе и в юридическом плане, мы и дальше будем делать всё возможное, чтобы защищать интересы хоккеистов ВХЛ», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.