Коваленко: видимо, Щербак остался без поддержки, чем и воспользовался «Авангард»

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о ситуации с нападающим Никитой Щербаком. В конце октября «Авангард» расторг контракт с 23-летним форвардом.



«К сожалению, Щербак — не член профсоюза, поэтому мы не могли ему помочь и не владели всей информацией. Изначально позиция игрока была сильной, юридически выигрышной — отличный контракт со всеми гарантиями от КХЛ. Но за считанные недели всё перевернулось, причём история даже не подавалась на Комиссию по контрактным спорам. Странно.



Как Щербак остался у разбитого корыта? Это вопрос к его агенту. Видимо, на каком-то этапе игрок оказался без поддержки, один на один с клубом, чем тот и воспользовался. Наши юристы были, мягко говоря, удивлены.



Вообще это печальный урок для тех хоккеистов, которые не подтвердили своё членство в профсоюзе. Не сомневаюсь, после истории Щербака своё отношение к нашей организации пересмотрят даже скептики», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Щербак: никаких эмоций от ухода нет. Мне вообще нечего сказать про «Авангард»