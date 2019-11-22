Купер: Стэмкос усугубил уже имевшееся повреждение

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму капитана команды Стивена Стэмкоса.

Капитан «молний» был вынужден досрочно завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), проведя на льду всего 5 минут и 17 секунд. Сразу после завершения встречи главный тренер «Лайтнинг» сообщил, что у Стивена диагностирована травма нижней части тела.

«Он усугубил уже имевшееся повреждение. Но хорошо, что он остался и болел за ребят. Это было здорово с его стороны и очень помогло нам», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участия во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».