Купер: Стэмкос усугубил уже имевшееся повреждение
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму капитана команды Стивена Стэмкоса.
Капитан «молний» был вынужден досрочно завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), проведя на льду всего 5 минут и 17 секунд. Сразу после завершения встречи главный тренер «Лайтнинг» сообщил, что у Стивена диагностирована травма нижней части тела.
«Он усугубил уже имевшееся повреждение. Но хорошо, что он остался и болел за ребят. Это было здорово с его стороны и очень помогло нам», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участия во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».
Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго». Ранее выбыл Кучеров
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