Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго». Ранее выбыл Кучеров

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «молний».
Капитан «молний» Стивен Стэмкос был вынужден досрочно завершить матч, проведя на льду всего 5 минут и 17 секунд. После завершения встречи главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что у Стивена диагностирована травма нижней части тела.
«У него травма нижней части тела. Мы дали возможность Стивену покинуть матч. Стэмкос не хотел этого делать, потому что хотел поддержать партнёров на скамейке и подбодрить их», — приводит слова Купера клубный обозреватель Брайан Бёрнс.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участия во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».
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