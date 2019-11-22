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Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго». Ранее выбыл Кучеров

Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго». Ранее выбыл Кучеров
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «молний».

Капитан «молний» Стивен Стэмкос был вынужден досрочно завершить матч, проведя на льду всего 5 минут и 17 секунд. После завершения встречи главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что у Стивена диагностирована травма нижней части тела.

«У него травма нижней части тела. Мы дали возможность Стивену покинуть матч. Стэмкос не хотел этого делать, потому что хотел поддержать партнёров на скамейке и подбодрить их», — приводит слова Купера клубный обозреватель Брайан Бёрнс.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участия во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму в матче с «Сент-Луисом». Видео
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