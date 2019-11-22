Годро — об антирекорде «Калгари»: тяжёлый период. Просто отвратительный

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (0:5) прокомментировал антирекорд клуба.

Команда Билла Питерса потерпела шестое поражения кряду, при этом лишь однажды сумев добраться до овертайме. На данном отрезке «Флэймз» были переиграны с общим счётом 5:23, а во встрече с «Блюз» игроки «Калгари» в третий раз за четыре матча не сумели забить ни одного гола. «Калгари» не вёл в счете на протяжении последних 348 минут игрового времени, что и стало новым антирекордом клуба.

«Не весело. Тяжёлый период. Просто отвратительный», — цитирует Годро пресс-служба НХЛ.

В ходе матча защитник «Сент-Луиса» Данн провёл мощный силовой приём на форварде «Калгари» Эндрю Манджапане.