Холл — о положении «Нью-Джерси»: такие хоккеисты, как я, должны играть лучше

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл высказался касательно ситуации в клубе, который занимает последнее место в Восточной конференции НХЛ.

«Я считаю себя одним из лучших игроков в команде. Именно такие хоккеисты должны прибавить, играть результативно. Это то, что нам необходимо. Мы должны сплотиться, выходя на матчи против лидеров других клубов. Такие хоккеисты, как я, должны играть лучше, если мы хотим побеждать и подняться выше в турнирной таблице. Я знаю, как должен играть. Когда у меня всё получается, игра идёт и у команды, а когда нет… это никак не идёт ей на пользу.

Я не собираюсь сидеть тут и жаловаться. Не буду говорить, что надо выбирать правильную позицию, чтобы удача оказалась на твоей стороне, что нужно выходить на игры с правильным настроем, что нельзя ошибаться на своей половине льда. Если не забиваешь сам, нельзя позволять сопернику забрасывать шайбы, нельзя позволять ему постоянно создавать голевые моменты у наших ворот. Я уверен, что мы будем забивать. До окончания чемпионата остаётся 62 игры. И я думаю только об этом», – цитирует Холла пресс-служба НХЛ.