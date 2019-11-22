Шаров: два периода «Сибирь» играла хорошо, а потом пропустила мусорный гол

Нападающий «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (1:4).



«Два периода играли хорошо, практически не дали сопернику ничего сделать. Потом «Торпедо» заковыряло какой-то мусорный гол, после этого полетели забивать и опять сыграли неправильно. Нас сразу же наказали за мелкие ошибки, а мы свои моменты использовать не смогли. У нас есть проблемы с большинством. Над ним нужно работать и работать. Нужно будет разобрать, кто, как и что неправильно сделал.



Не сказал бы, что мы слишком часто стали «сникать» после пропущенных шайб. Это сложно объяснить. Пропустили первый непонятный гол, вроде собрались после паузы. Мы владели инициативой, должны были ещё забивать. За счёт чего будем переламывать чёрную полосу? За счёт терпения и работы, и всё будет нормально», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.