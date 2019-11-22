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Московское «Динамо» прервало серию из четырёх побед, уступив «Йокериту»

Московское «Динамо» уступило «Йокериту»
Московское «Динамо» прервало серию из четырёх побед, уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал в Хельсинки московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Подопечные Владимира Крикунова прервали серию из четырёх побед.

«Шуты» вышли вперёд в середине первого периода после точного броска в исполнении Алекси Халме. Бело-голубые отыгрались на последней минуте игрового отрезка стараниями Михала Чайковски. Во втором периоде Брайан О’Нилл вернул хозяевам лидерство, а на первой минуте третьего игрового отрезка Алекс Грант в третий раз огорчил московский клуб и установил окончательный результат.

24 ноября «Йокерит» встретится в Хельсинки с «Локомотивом», а московский клуб примет «железнодорожников» 26-го числа.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Халме (Контиола, Савинайнен) – 09:11' (5x5)   1:1 Чайковски (Тарасов, Шипачёв) – 19:08' (5x5)   2:1 О'Нилл (Лёв, Регин) – 32:22' (5x5)   3:1 Грант – 40:27' (5x5)
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