Московское «Динамо» прервало серию из четырёх побед, уступив «Йокериту»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал в Хельсинки московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Подопечные Владимира Крикунова прервали серию из четырёх побед.



«Шуты» вышли вперёд в середине первого периода после точного броска в исполнении Алекси Халме. Бело-голубые отыгрались на последней минуте игрового отрезка стараниями Михала Чайковски. Во втором периоде Брайан О’Нилл вернул хозяевам лидерство, а на первой минуте третьего игрового отрезка Алекс Грант в третий раз огорчил московский клуб и установил окончательный результат.



24 ноября «Йокерит» встретится в Хельсинки с «Локомотивом», а московский клуб примет «железнодорожников» 26-го числа.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.