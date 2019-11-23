Тренер «Рейнджерс»: это была просто ужасная игра во многих отношениях

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал выездное поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:4).
«Это был просто ужасный матч во многих отношениях. Нужно отдать должное «Оттаве», которая играла усердно и умно, они выиграли каждую битву за шайбу, каждое единоборство. Мы с этим плохо справились. Это разочаровывает, так же как и раньше.
Я думал, что мы идём в правильном направлении, у нас была парочка неплохих матчей, но теперь мы вернулись к исходной точке. Всё было как на качелях, то вверх, то вниз. Мы сыграли противоречиво, нестабильно», — приводит слова Куинна USA Today.
Заброшенными шайбами в составе «Оттавы» отметились Тома Шабо, Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил защитник Джейкоб Труба.
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