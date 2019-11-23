Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зайцев пропустил матч с «Рейнджерс» по личным причинам. Он улетел в Россию

Зайцев пропустил матч с «Рейнджерс» по личным причинам. Он улетел в Россию
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев пропустил домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).

По информации журналиста Брюса Гэрриока, российский хоккеист не принимал участия во встрече по личным причинам. Зайцев улетел в Россию, но должен вернуться в Канаду к началу предстоящей недели.

Во встрече с «синерубашечниками» на льду не появился ни один российский хоккеист «Оттавы». Нападающий Владислав Наместников, повредивший копчик, присоединился в лазарете к Артёму Анисимову.

Для «сенаторов» эта победа стала 3-й кряду. В 23 матчах «Оттава» набрала 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» — на 14-м месте на Востоке (20 очков в 20 матчах).

Зайцеву мало обмена в худший клуб НХЛ. Его хочет засудить бывшая жена
У Никиты выдаётся тяжёлое лето.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019