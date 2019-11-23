Зайцев пропустил матч с «Рейнджерс» по личным причинам. Он улетел в Россию

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев пропустил домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).



По информации журналиста Брюса Гэрриока, российский хоккеист не принимал участия во встрече по личным причинам. Зайцев улетел в Россию, но должен вернуться в Канаду к началу предстоящей недели.



Во встрече с «синерубашечниками» на льду не появился ни один российский хоккеист «Оттавы». Нападающий Владислав Наместников, повредивший копчик, присоединился в лазарете к Артёму Анисимову.



Для «сенаторов» эта победа стала 3-й кряду. В 23 матчах «Оттава» набрала 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» — на 14-м месте на Востоке (20 очков в 20 матчах).

Зайцеву мало обмена в худший клуб НХЛ. Его хочет засудить бывшая жена У Никиты выдаётся тяжёлое лето.