Зайцев пропустил матч с «Рейнджерс» по личным причинам. Он улетел в Россию
Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев пропустил домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).
По информации журналиста Брюса Гэрриока, российский хоккеист не принимал участия во встрече по личным причинам. Зайцев улетел в Россию, но должен вернуться в Канаду к началу предстоящей недели.
Во встрече с «синерубашечниками» на льду не появился ни один российский хоккеист «Оттавы». Нападающий Владислав Наместников, повредивший копчик, присоединился в лазарете к Артёму Анисимову.
Для «сенаторов» эта победа стала 3-й кряду. В 23 матчах «Оттава» набрала 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» — на 14-м месте на Востоке (20 очков в 20 матчах).
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