Пяаярви реализовал буллит, показав великолепные навыки владения клюшкой

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал в одноимённом городе «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.



Пятую шайбу в ворота «леопардов» забросил нападающий «железнодорожников» Магнус Пяаярви. Шведский хоккеист технично реализовал буллит, эффектно разобравшись с голкипером, и установил окончательный результат.

Посмотреть видео гола Пяарви можно на официальном сайте КХЛ.



28-летний спортсмен из Скандинавии провёл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он забросил третью шайбу в сезоне при четырёх голевых передачах, показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафного времени.



Ярославский клуб одержал четвёртую победу в пяти последних матчах.