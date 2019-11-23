Пяаярви реализовал буллит, показав великолепные навыки владения клюшкой
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал в одноимённом городе «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Пятую шайбу в ворота «леопардов» забросил нападающий «железнодорожников» Магнус Пяаярви. Шведский хоккеист технично реализовал буллит, эффектно разобравшись с голкипером, и установил окончательный результат.
Посмотреть видео гола Пяарви можно на официальном сайте КХЛ.
28-летний спортсмен из Скандинавии провёл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он забросил третью шайбу в сезоне при четырёх голевых передачах, показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафного времени.
Ярославский клуб одержал четвёртую победу в пяти последних матчах.
- 23 ноября 2019
-
12:30
-
12:08
-
11:47
-
11:28
-
11:09
-
10:54
-
10:19
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:05
-
08:02
-
06:33
-
05:51
-
04:39
- 22 ноября 2019
-
23:55
-
23:51
-
23:24
-
22:49
-
22:47
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
21:58
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:19
-
21:16
-
21:06
Партнерский контент