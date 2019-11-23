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Пяаярви реализовал буллит, показав великолепные навыки владения клюшкой

Пяаярви реализовал буллит, показав великолепные навыки владения клюшкой
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал в одноимённом городе «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Пятую шайбу в ворота «леопардов» забросил нападающий «железнодорожников» Магнус Пяаярви. Шведский хоккеист технично реализовал буллит, эффектно разобравшись с голкипером, и установил окончательный результат.

Посмотреть видео гола Пяарви можно на официальном сайте КХЛ.

28-летний спортсмен из Скандинавии провёл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он забросил третью шайбу в сезоне при четырёх голевых передачах, показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафного времени.

Ярославский клуб одержал четвёртую победу в пяти последних матчах.

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