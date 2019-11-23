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Игроки «Вашингтона» поучаствовали в благотворительной акции «Хоккей против рака»

Игроки «Вашингтона» поучаствовали в благотворительной акции «Хоккей против рака»
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» приняли участие в благотворительной акции «Хоккей против рака».

Игроки столичной команды встретились с детьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Встреча состоялась в тренировочном комплексе, куда дети приехали вместе с родственниками.

Первым к ребятам вышел капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Некоторым детям удалось взять автограф у российского хоккеиста и сфотографироваться с ним.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Позже главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден назвал имена шестерых детей, кто примет участие в церемонии открытия матча с «Ванкувером». Один из подростков проведёт с командой ближайшие 36 часов, ему удалось успешно перенести лечение опухоли головного мозга.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Вашингтона».

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