Игроки «Вашингтона» поучаствовали в благотворительной акции «Хоккей против рака»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» приняли участие в благотворительной акции «Хоккей против рака».
Игроки столичной команды встретились с детьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Встреча состоялась в тренировочном комплексе, куда дети приехали вместе с родственниками.
Первым к ребятам вышел капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Некоторым детям удалось взять автограф у российского хоккеиста и сфотографироваться с ним.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Позже главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден назвал имена шестерых детей, кто примет участие в церемонии открытия матча с «Ванкувером». Один из подростков проведёт с командой ближайшие 36 часов, ему удалось успешно перенести лечение опухоли головного мозга.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Вашингтона».
- 23 ноября 2019
-
12:30
-
12:08
-
11:47
-
11:28
-
11:09
-
10:54
-
10:19
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:05
-
08:02
-
06:33
-
05:51
-
04:39
- 22 ноября 2019
-
23:55
-
23:51
-
23:24
-
22:49
-
22:47
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
21:58
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:19
-
21:16
-
21:06