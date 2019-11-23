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Гуськов: ФХР проделала большую работу, внедрив программу «Красная машина»

Гуськов: ФХР проделала большую работу, внедрив программу «Красная машина»
Хоккей / Прочие 0

Заслуженный мастер спорта, вице-чемпион мира 2002 года известный хоккейный комментатор и эксперт Александр Гуськов высоко оценил работу Федерации хоккея России по разработке и внедрению программы «Красная машина».

«Казалось, мы только недавно были свидетелями старта разработки «Красной машины», а сейчас уже это целостная программа, большой и значимый продукт для нашего спорта. Радует, что ФХР стала одной из первых в этом направлении, показывает пример развития и раскрутки нашего вида спорта.

Мы много говорим про детский и юношеский хоккей. Детям должно быть интересно заниматься хоккеем и идти на тренировки. Эта программа гарантирует разнообразие и увлечение спортом. Уверен, ФХР поставит на поток такую практику и будет постоянно улучшать программу и методики для занятий хоккеем. В конечном итоге уровень и мастерство наших игроков значительно повысится», — сказал Гуськов «Чемпионату».

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