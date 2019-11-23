Финский клуб вывел из обращения номер обладателя Кубка Гагарина — 2010 Веханена

Финский клуб «Лукко» вывел из обращения 35-й номер завершившего карьеру вратаря Петри Веханена. Именной свитер подняли под своды перед матчем с «Кярпятом».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Лукко».



Вратарь начал карьеру в 1996 году в составе «Лукко». В сезоне-2006/07 выступал за «Нефтехимик», а с 2009 по 2012 год — за «Ак Барс», став в 2010-м обладателем Кубка Гагарина. По итогам сезона Петри был признан лучшим вратарём КХЛ. В 2011 году Веханен стал чемпионом мира в составе национальной команды Финляндии.



Петри решил завершить карьеру по окончании сезона-2017/18, в котором выступал за немецкий «Айсберен Берлин» и завоевал серебряные медали чемпионата Германии.



В настоящее время 42-летний Веханен работает тренером вратарей молодёжной команды «Лукко».