Сергачёв: Ковальчук может и должен играть в НХЛ, но вернуться в КХЛ — его право

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о ситуации с нападающим Ильёй Ковальчуком, выведенным из состава «Лос-Анджелес Кингз».



«Ситуация Ковальчука? У меня нет версий, что там произошло. Но мы в мае выступали вместе в сборной России на чемпионате мира. Кови – живая легенда. Сколько он уже сыграл матчей, как это было. Ковальчук — один из тех игроков, которые должны быть в Зале хоккейной славы.



Более того, Илья до сих пор очень хорошо выступает. Могу только гадать, что случилось в «Лос-Анджелесе». Но этого обсуждать не буду. Скажу лишь, что Кови – работяга, технарь, и он в полном порядке.



В такой ситуации я бы остался в НХЛ или вернулся в КХЛ? Всё зависит от внутренних переговоров. Не знаю подробностей. Это их дела. Но знаю, что Кови может и должен играть в этой лиге. Если хочет, он уедет в КХЛ. Если хочет, останется в НХЛ. Это его право, и он будет решать. А я тут говорить ничего не могу», — цитирует Сергачёва «Матч ТВ».

Ждали большего. Россияне в НХЛ, которые пока не впечатляют Ковальчука отправили в запас, а Ничушкин на минимальном контракте и по-прежнему не может забить.