«Авангард» — «Динамо» Мн: Бек не сумел реализовать буллит

В первом периоде матча омского «Авангарда» и минского «Динамо» нападающий команды хозяев Тейлор Бек получил право исполнить буллит. Форвард «ястребов» не сумел переиграть голкипера минчан Юнаса Энрота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Дедунов – Стась – Потапов;

Франсон – Войнов, Шумаков – Семенов – Бек;

Спиценко – Мартынов, Яремчук – Грачев – Андригетто;

Щекин, Макаров – Мизюрин — Кошелев.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Крыскин — Знахаренко, Павлович – Спунер — Пулккинен;

Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Дроздов, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.

