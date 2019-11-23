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Йози — о серии поражений «Нэшвилла»: это разочаровывает, дела идут не тем путём

Йози — о серии поражений «Нэшвилла»: это разочаровывает, дела идут не тем путём
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози поделился мнением о неудачной серии американской команды. «Хищники» проиграли шесть матчей подряд и восемь из последних девяти. По ходу неудачной серии «Нэшвилл» уступил соперникам с общим счетом 14:31. Уже несколько раз команду освистали свои болельщики.

«Это разочаровывает, все здесь хотят выиграть. Расстраивает, когда дела идут не тем путем, но нужно найти способ выбраться из этого. Нужно держаться вместе, работать и выкладываться на полную в следующей игре. Когда будет работа, тогда придет и результат», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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