Хартли: заслуженное поражение «Авангарда», у нас пошли непонятные решения

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги проигранного матча с минским «Динамо» (1:2).
«Поздравляю соперника с победой. Неплохо начали, но противник быстро отыгрался, а потом забил и вторую шайбу. У нас пошли непонятные решения, неправильно играли с шайбой. У игроков появляется возможность доказать себя, у нас много травмированных. Но мы не воспользовались своими шансами, большинство в третьем периоде было просто ужасным. Заслуженное поражение.
Терещенко? Сейчас у нас очень сложная ситуация, травмы и болезни. Нужно отдать должное нашим ребятам, они выкладываются на все сто. Конечно, сейчас мы смотрим все варианты усиления. Я слышал много хорошего о Терещенко, но пока рано что-то говорить. Завтра он проведёт полноценную тренировку с командой», — передает слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 23 ноября 2019
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