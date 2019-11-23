Овечкин трогательно приветствовал сына перед матчем с «Ванкувером»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поприветствовал сына на раскатке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард постучал маленькому Сергею через стекло.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC Sports.



В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 24 матча, в которых набрал 25 очков, забив 15 голов и отдав 10 результативных передач. Всего в НХЛ на счету российского форварда 1108 игр, в которых он забил 673 гола и отдал 563 результативные передачи.