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Овечкин трогательно приветствовал сына перед матчем с «Ванкувером»

Овечкин трогательно приветствовал сына перед матчем с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поприветствовал сына на раскатке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард постучал маленькому Сергею через стекло.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC Sports.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 24 матча, в которых набрал 25 очков, забив 15 голов и отдав 10 результативных передач. Всего в НХЛ на счету российского форварда 1108 игр, в которых он забил 673 гола и отдал 563 результативные передачи.

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