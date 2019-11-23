Мини-талисманы фаната и борьба за шайбу лёжа. Фото с «Авангард» — «Динамо» Мн

23 ноября на арене в Балашихе в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало победу над «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Подопечные Боба Хартли открыли счёт на пятой минуте, гол в актив записал нападающий Кирилл Семёнов. Через минуту с небольшим «Динамо» восстановило равновесие на табло, заброшенной шайбой отметился форвард Теэму Пулккинен. На 16-й минуте хоккеист «Авангарда» Тейлор Бек не сумел реализовать буллит. На 38-й минуте команда гостей вышла вперёд, Пулккинен оформил дубль. Гол стал заключительным в матче.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.