«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуба «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс», встреча завершилась со счётом 1:2 Б.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Команде хозяев удалось быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий «столичных» Якуб Врана. Через десять минут «Ванкувер» восстановил равновесие на табло, гол в свой актив записал форвард Элиас Петтерссон. Самым ярким событием второго периода стал мощный силовой приём Александра Овечкина на защитнике «Ванкувера» Александре Эдлере. В третьем периоде голов вновь забито не было, как и в дополнительное время. В буллитной серии удачливее оказались хоккеисты «Ванкувера» благодаря решающему броску Бо Хорвата.



Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очками не отметились.