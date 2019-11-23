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«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» в серии буллитов

«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуба «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс», встреча завершилась со счётом 1:2 Б.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Команде хозяев удалось быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий «столичных» Якуб Врана. Через десять минут «Ванкувер» восстановил равновесие на табло, гол в свой актив записал форвард Элиас Петтерссон. Самым ярким событием второго периода стал мощный силовой приём Александра Овечкина на защитнике «Ванкувера» Александре Эдлере. В третьем периоде голов вновь забито не было, как и в дополнительное время. В буллитной серии удачливее оказались хоккеисты «Ванкувера» благодаря решающему броску Бо Хорвата.

Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очками не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Врана (Эллер) – 02:22' (5x5)   1:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 14:00' (5x3)   1:2 Хорват – 65:00' (ПБ)
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