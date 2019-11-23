«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуба «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс», встреча завершилась со счётом 1:2 Б.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Команде хозяев удалось быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий «столичных» Якуб Врана. Через десять минут «Ванкувер» восстановил равновесие на табло, гол в свой актив записал форвард Элиас Петтерссон. Самым ярким событием второго периода стал мощный силовой приём Александра Овечкина на защитнике «Ванкувера» Александре Эдлере. В третьем периоде голов вновь забито не было, как и в дополнительное время. В буллитной серии удачливее оказались хоккеисты «Ванкувера» благодаря решающему броску Бо Хорвата.
Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очками не отметились.
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