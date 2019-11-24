Шайба Прохоркина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Аризоной»

«Аризона Койотс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в концовке третьего периода в пустые ворота забросил форвард «Аризоны» Кристиан Фишер. Голами в составе «Койотс» также отметились Фил Кессел и Лоусон Круз. Голкипер гостей Антти Раанта отразил 43 броска из 45.
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на льду 10 минут 31 секунду, отметился голом и окончил матч с показателем полезности «+1». Защитник «Аризоны» Илья Любушкин совершил четыре силовых приёма и заблокировал один бросок.
Видео гола Прохоркина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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