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Шайба Прохоркина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Аризоной»

Шайба Прохоркина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0

«Аризона Койотс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в концовке третьего периода в пустые ворота забросил форвард «Аризоны» Кристиан Фишер. Голами в составе «Койотс» также отметились Фил Кессел и Лоусон Круз. Голкипер гостей Антти Раанта отразил 43 броска из 45.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на льду 10 минут 31 секунду, отметился голом и окончил матч с показателем полезности «+1». Защитник «Аризоны» Илья Любушкин совершил четыре силовых приёма и заблокировал один бросок.

Видео гола Прохоркина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кессел (Келлер, Степан) – 10:24' (5x4)   1:1 Копитар (Даути, Кемпе) – 22:25' (5x4)   1:2 Круз (Сёдерберг, Хиностроза) – 35:29' (5x5)   1:3 Фишер – 57:50' (en)   2:3 Прохоркин (Рой, Уокер) – 58:25' (6x5)
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