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«Тампа» — «Анахайм»: Кучеров забросил седьмую шайбу в сезоне

«Тампа» — «Анахайм»: Кучеров забросил седьмую шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 4:2 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. Эта шайба стала для форварда седьмой в сезоне.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».

Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

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