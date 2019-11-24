«Тампа» — «Анахайм»: Кучеров забросил седьмую шайбу в сезоне

В Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 4:2 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. Эта шайба стала для форварда седьмой в сезоне.
Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».
Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».
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