Бураковски: надеюсь, Ничушкин продолжит забивать, ему ведь просто не везло
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски прокомментировал безголевую серию партнёра, Валерия Ничушкина, которая прервалась в 92-м матче. Предыдущий раз Валерий Ничушкин забивал в НХЛ 1359 дней назад.
Россиянин отпраздновал забитый гол в домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который «лавины» проиграли со счётом 3:5.
«У Валерия было много шансов забить, просто ему не везло. Очень рад за него. Он создавал моменты, была масса возможностей. Надеюсь, он продолжит забивать», — приводит слова Бураковски АР.
Предыдущий гол Ничушкина датирован 4 марта 2016 года в составе «Даллас Старз». С 2016 по 2018 год 24-летний россиянин выступал за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне защищал цвета «Далласа».
Вымучил! НХЛ бурлит из-за гола Ничушкина, он не забивал 91 матч
Вратарь «Торонто» требовал отменить гол. Но такое отменять нельзя.
- 24 ноября 2019
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