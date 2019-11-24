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Бураковски: надеюсь, Ничушкин продолжит забивать, ему ведь просто не везло

Бураковски: надеюсь, Ничушкин продолжит забивать, ему ведь просто не везло
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски прокомментировал безголевую серию партнёра, Валерия Ничушкина, которая прервалась в 92-м матче. Предыдущий раз Валерий Ничушкин забивал в НХЛ 1359 дней назад.

Россиянин отпраздновал забитый гол в домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который «лавины» проиграли со счётом 3:5.

«У Валерия было много шансов забить, просто ему не везло. Очень рад за него. Он создавал моменты, была масса возможностей. Надеюсь, он продолжит забивать», — приводит слова Бураковски АР.

Предыдущий гол Ничушкина датирован 4 марта 2016 года в составе «Даллас Старз». С 2016 по 2018 год 24-летний россиянин выступал за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне защищал цвета «Далласа».

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