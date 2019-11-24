«Сибирь» — «Адмирал»: объявлены составы команд
«Сибирь» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске сегодня, 24 ноября. Начало — в 13:30 мск.
«Сибирь» перед матчем с «моряками» потерпела шесть поражений подряд.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Миловзоров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Демидов, Шаров — Саюстов — Пельтола;
Хабаров — Тимашов, Торченюк — Комаров — Чесалин;
Морозов, Пастухов, Первушин — Романцев — Яковлев.
«Адмирал»:
Красоткин (Олкинуора);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;
Мищенко — Желдаков, Лисин — Петров — Бутузов;
Бобряшов — Осипов, Коннов — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Островский — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин.
- 24 ноября 2019
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