«Сибирь» — «Адмирал»: объявлены составы команд

«Сибирь» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске сегодня, 24 ноября. Начало — в 13:30 мск.



«Сибирь» перед матчем с «моряками» потерпела шесть поражений подряд.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Логинов, Миловзоров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Демидов, Шаров — Саюстов — Пельтола;

Хабаров — Тимашов, Торченюк — Комаров — Чесалин;

Морозов, Пастухов, Первушин — Романцев — Яковлев.



«Адмирал»:



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;

Мищенко — Желдаков, Лисин — Петров — Бутузов;

Бобряшов — Осипов, Коннов — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Островский — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин.