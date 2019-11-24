Р. Ротенберг: хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг заявил, что рассчитывает увидеть бывшего главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока в России. Ранее специалист покинул пост наставника канадского клуба в связи с неудовлетворительными результатами.
«Мы работаем с разными специалистами. У нас в штабе есть тренеры из Финляндии, Швеции, Канады. И на самом деле, мы уже обратились к Майку Бэбкоку. Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдёт в Москве во время Кубка Первого канала. Ждём ответа. Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идёт диалог со всеми федерациями.
Однозначно мы хотели бы его привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться. Мы обратились к Майку с таким предложением. Ждём ответа», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
- 24 ноября 2019
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