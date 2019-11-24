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«Амур» одержал волевую победу в матче с «Барысом», отыгравшись с 0:2

«Амур» одержал волевую победу в матче с «Барысом», отыгравшись с 0:2
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Амур». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Александра Гулявцева.

Казахстанский клуб вышел вперёд на 14-й минуте стараниями Аркадия Шестакова, отметившегося голом в численном большинстве. Во втором периоде преимущество хозяев укрепил Павел Акользин, на что дальневосточный клуб ответил голом Томаша Зогорны. На 52-й минуте Зогорна оформил дубль, отличившись в формате «5 на 4». В овертайме победу гостям принёс Игорь Руденков.

«Барыс» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, «Амур» одержал третью победу в четырёх встречах. 26 ноября «Барыс» проведёт выездной матч с «Металлургом», а хабаровский клуб в этот же день встретится в Хельсинки с «Йокеритом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Шестаков (Михайлис, Метальников) – 13:59' (5x4)   2:0 Акользин (Шалапов, Шевченко) – 35:00' (5x5)   2:1 Зогорна (Зогорна, Голубев) – 37:27' (5x5)   2:2 Витасек (Зогорна, Голубев) – 51:49' (5x4)   2:3 Руденков (Горшков, Ушенин Владислав) – 63:24' (4x3)
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