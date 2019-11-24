«Амур» одержал волевую победу в матче с «Барысом», отыгравшись с 0:2

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Амур». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Александра Гулявцева.



Казахстанский клуб вышел вперёд на 14-й минуте стараниями Аркадия Шестакова, отметившегося голом в численном большинстве. Во втором периоде преимущество хозяев укрепил Павел Акользин, на что дальневосточный клуб ответил голом Томаша Зогорны. На 52-й минуте Зогорна оформил дубль, отличившись в формате «5 на 4». В овертайме победу гостям принёс Игорь Руденков.



«Барыс» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, «Амур» одержал третью победу в четырёх встречах. 26 ноября «Барыс» проведёт выездной матч с «Металлургом», а хабаровский клуб в этот же день встретится в Хельсинки с «Йокеритом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.