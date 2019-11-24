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Заварухин — о кадровых изменениях: кого-то выгонять? Кем тогда играть дальше?

Заварухин — о кадровых изменениях: кого-то выгонять? Кем тогда играть дальше?
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин после матча с «Адмиралом» (1:2) прокомментировал вероятность кадровых изменений в составе команды. Новосибирский клуб потерпел семь поражений подряд.

«Стоит ли ждать каких-то кардинальных решений вроде обменов или расторжений? Пока без комментариев. Поживём увидим. Есть планы провести обмен, но вы же знаете, что игроков тоже не больно-то много доступных. Если кого-то выгонять, то кем играть дальше? Если, не дай бог, травмы какие-то… Конечно, нам хочется добавить свежей крови», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Хозяева открыли счёт на 36-й минуте после того, как Александр Шаров реализовал численный перевес. «Моряки» сумели быстро восстановить равновесие стараниями Кирилла Воронина, а затем вышли вперёд до второго перерыва после точного броска в исполнении Маркуса Юнга. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

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