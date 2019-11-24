Наставник «Трактора» Юрзинов прервал личную 11-матчевую серию поражений в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Владимира Юрзинова. Челябинский клуб выиграл впервые под руководством Юрзинова.

Юрзинов сумел прервать личную 11-матчевую серию поражений КХЛ. Возглавляемая им «Сибирь» потерпела поражение в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 и не попала в плей-офф. На старте следующего сезона новосибирский клуб потерпел шесть поражений кряду, в результате чего Юрзинов был освобождён от занимаемой им должности.

Челябинский клуб специалист возглавил в начале ноября, и до матча с «Торпедо» не знал побед ещё на протяжении четырёх матчей. «Трактор» также прервал пятиматчевую серию поражений, четыре из которых случились уже после отставки Петериса Скудры.