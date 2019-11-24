21-летний Сухачёв оформил первый шат-аут в КХЛ, сыграв второй матч в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Владимира Юрзинова. Челябинский клуб выиграл впервые под руководством Юрзинова.

Одним из главных героев матча стал голкипер челябинского клуба Владислав Сухачёв. 21-летний вратарь всего во второй раз в нынешнем сезоне получил шанс сыграть в КХЛ и оформил шат-аут, парировав 24 броска. Для Сухачёва эта победа стала первой в карьере в матче КХЛ.

Юрзинов сумел прервать личную 11-матчевую серию поражений КХЛ. Возглавляемая им «Сибирь» потерпела поражение в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 и не попала в плей-офф. На старте следующего сезона новосибирский клуб потерпел шесть поражений кряду, в результате чего Юрзинов был освобождён от занимаемой им должности.