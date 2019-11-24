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Капризов забил из-за линии ворот, воспользовавшись спиной голкипера Коваржа

Капризов забил из-за линии ворот, воспользовавшись спиной голкипера Коваржа
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Вячеслав Литовченко. Нападающий второго звена уральского клуба отличился на 29-й минуте матча, воспользовавшись точной передачей Питера Холланда. В третьем периоде Илью Сорокина огорчил Дэн Секстон.

Усилий гостей хватило лишь на ответный гол Кирилла Капризова. Форвард ЦСКА поразил ворота «Автомобилиста» хитрым броском из-за линии ворот. Капризов бросил в спину голкипера хозяев Якуба Коваржа, после чего шайба срикошетила в ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА уступил «Автомобилисту», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах
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