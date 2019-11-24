Капризов забил из-за линии ворот, воспользовавшись спиной голкипера Коваржа

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Вячеслав Литовченко. Нападающий второго звена уральского клуба отличился на 29-й минуте матча, воспользовавшись точной передачей Питера Холланда. В третьем периоде Илью Сорокина огорчил Дэн Секстон.

Усилий гостей хватило лишь на ответный гол Кирилла Капризова. Форвард ЦСКА поразил ворота «Автомобилиста» хитрым броском из-за линии ворот. Капризов бросил в спину голкипера хозяев Якуба Коваржа, после чего шайба срикошетила в ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.