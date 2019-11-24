ЦСКА уступил «Автомобилисту», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Вячеслав Литовченко. Нападающий второго звена уральского клуба отличился на 29-й минуте матча, воспользовавшись точной передачей Питера Холланда. В третьем периоде Илью Сорокина огорчил Дэн Секстон. Усилий гостей хватило лишь на ответный гол Кирилла Капризова, которого было недостаточно для перевода матча в овертайм.

Команда Игоря Никитина потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах. В следующем матче «армейцы» на выезде сыграют с «Трактором».