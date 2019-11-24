Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА уступил «Автомобилисту», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах

ЦСКА уступил «Автомобилисту», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Вячеслав Литовченко. Нападающий второго звена уральского клуба отличился на 29-й минуте матча, воспользовавшись точной передачей Питера Холланда. В третьем периоде Илью Сорокина огорчил Дэн Секстон. Усилий гостей хватило лишь на ответный гол Кирилла Капризова, которого было недостаточно для перевода матча в овертайм.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Литовченко (Холланд) – 28:56' (5x5)   2:0 Секстон (Белоусов, Гуркин) – 49:42' (5x5)   2:1 Капризов (Вей, Киселевич) – 52:43' (5x5)

Команда Игоря Никитина потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах. В следующем матче «армейцы» на выезде сыграют с «Трактором».

Кризис ЦСКА затянулся. Лучшим клубом КХЛ уже никого не испугать
Игорю Никитину всё сложнее находить объяснения неудачной игры «армейцев».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019