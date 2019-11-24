ЦСКА уступил «Автомобилисту», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду.
Счёт в матче открыл форвард хозяев Вячеслав Литовченко. Нападающий второго звена уральского клуба отличился на 29-й минуте матча, воспользовавшись точной передачей Питера Холланда. В третьем периоде Илью Сорокина огорчил Дэн Секстон. Усилий гостей хватило лишь на ответный гол Кирилла Капризова, которого было недостаточно для перевода матча в овертайм.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Литовченко (Холланд) – 28:56' (5x5) 2:0 Секстон (Белоусов, Гуркин) – 49:42' (5x5) 2:1 Капризов (Вей, Киселевич) – 52:43' (5x5)
Команда Игоря Никитина потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах. В следующем матче «армейцы» на выезде сыграют с «Трактором».
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Игорю Никитину всё сложнее находить объяснения неудачной игры «армейцев».
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