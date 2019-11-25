«Детройт» потерпел шестое поражение кряду, уступив дома «Каролине»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» в гостях встречался с «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Ред Уингз» это поражение стало шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Каролины» Джеймс Раймер, который оформил шатаут, отразив 19 бросков. Победную шайбу во втором периоде забросил Себастьян Ахо. Ещё одним голом отметился форвард гостей Теуво Терявяйнен.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 14 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».