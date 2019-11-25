Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров среди россиян в нынешнем сезоне
Российский форвард «Карлолины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 27-е очко в нынешнем сезоне. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» он поучаствовал в первом голе команды, ассистировав Себастьяну Ахо. Матч в итоге завершился победой «Каролины» со счётом 3:0.
Свечников в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 27 (11+16) очков. По этому показателю в списке самых результативных россиян он догнал форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. При этом Панарин провёл на три матча меньше, его показатель — 27 (12+15).
По показателю полезности среди россиян Панарин и Свечников делят первое место с Михаилом Сергачёвым, Александром Радуловым и Павлом Бучневичем. У всех них по «+9».
Свечников набирает очки в 8 матчах подряд за «Каролину»
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