Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров среди россиян в нынешнем сезоне

Российский форвард «Карлолины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 27-е очко в нынешнем сезоне. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» он поучаствовал в первом голе команды, ассистировав Себастьяну Ахо. Матч в итоге завершился победой «Каролины» со счётом 3:0.

Свечников в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 27 (11+16) очков. По этому показателю в списке самых результативных россиян он догнал форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. При этом Панарин провёл на три матча меньше, его показатель — 27 (12+15).

По показателю полезности среди россиян Панарин и Свечников делят первое место с Михаилом Сергачёвым, Александром Радуловым и Павлом Бучневичем. У всех них по «+9».