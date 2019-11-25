Свечников набирает очки в 8 матчах подряд за «Каролину»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ в эти минуты встречаются «Детройт Ред Уингз» и «Каролина Харрикейнз». После 2-го периода счёт 1:0 в пользу «Каролины».

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников поучаствовал в единственном взятии ворот «Детройта» и записал на свой счёт голевую передачу на Себастьяна Ахо, тем самым продлив свою результативную серию до 8 матчей.

Видео заброшенной шайбы Себастьяна Ахо можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

В этом сезоне НХЛ Свечников принял участие в 24 матчах и набрал 27 (11+16) очков в составе «Каролины», обойдя нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина (12+15) в гонке бомбардиров среди россиян из-за меньшего количества проведенных игр.