Коварж, Рукавишников, Сошников и Галимов – лучшие игроки недели в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков минувшей недели. Лучшие игроки определялись в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём стал голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж. Он на минувшей неделе помог своей команде одержать две победы в трёх матчах. Коварж отразил 95,58% всех бросков. Коэффициент надёжности вратаря составил 1,63. Безголевой отрезок достиг 63 минут 44 секунд.

Лучшим защитником стал Роман Рукавишников. Он с «Ак Барсом» одержал победы во всех трёх гостевых матчах и набрал 3 (1+2) очка.

Лучшим нападающим признан форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников. В четырёх матчах он набрал 5 (3+2) очков.

Приз лучшему новичку получил форвард «Ак Барса» Артём Галимов. На минувшей неделе форвард набрал 4 (2+2) очка, проводя в среднем на льду 12 минут 13 секунд.