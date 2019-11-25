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Яруллин после победы над «Салаватом Юлаевым» призвал чаще радовать мам

Яруллин после победы над «Салаватом Юлаевым» призвал чаще радовать мам
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б). Яруллин стал автором одной из шайб.

«Хотел ли бросать в эпизоде с голом именно туда? Да, там хорошо ребята закрыли вратаря, быстро вывели на бросок. Было время прицелиться и бросить, вратарь не видел момента броска.

Неудачный второй период? Я бы не сказал – неплохо играли: было большинство, меньшинство, вели 2:0. Соперник пошёл вперёд, им надо было отыгрываться, где-то мы, может, чуть сбавили. В целом неплохая игра.

Матчи «зелёного дерби» всегда непростые: и соперник хочет выиграть, и мы. У «Салавата» праздничная дата (день рождения клуба. – Прим. «Чемпионата), они хотели порадовать своих болельщиков, мы – своих, поэтому бились. Также очень хотелось победой порадовать своих мам. Радуйте мам больше – не только в этот день, а всегда. Есть возможность – цветочек, внимание уделяйте, просите прощения и любите мам», — цитирует Яруллина пресс-служба «Ак Барса».

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