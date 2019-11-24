«Салават» проиграл «Ак Барсу» по буллитам, отыгравшись за шесть секунд до сирены

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 Б в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

В ходе первого периода казанский клуб отправил две шайбы в ворота Юхи Метсолы. Сначала дебютный гол в составе «Ак Барса» забил Роман Рукавишников, а затем Альберт Яруллин реализовал численный перевес. Во втором периоде хоккеисты уфимского клуба сократили отставание в счёте до минимума усилиями Захара Арзамасцева. В третьем периоде Владислав Кара забросил третью шайбу в ворота хозяев, на что они ответили голом Сакари Маннинена в большинстве. Никита Сошников перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за шесть секунд до сирены. В серии буллитов точнее оказались гости.

Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. В октябре уфимцы обыграли на своём льду «Ак Барс» со счётом 3:1. 28 ноября «Салават Юлаев» встретится в Челябинске с «Трактором», а «Ак Барс» 27-го числа проведёт домашний матч с «Сибирью».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.