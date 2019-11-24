Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» проиграл «Ак Барсу» по буллитам, отыгравшись за шесть секунд до сирены

«Салават» проиграл «Ак Барсу» по буллитам, отыгравшись за шесть секунд до сирены
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 Б в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

В ходе первого периода казанский клуб отправил две шайбы в ворота Юхи Метсолы. Сначала дебютный гол в составе «Ак Барса» забил Роман Рукавишников, а затем Альберт Яруллин реализовал численный перевес. Во втором периоде хоккеисты уфимского клуба сократили отставание в счёте до минимума усилиями Захара Арзамасцева. В третьем периоде Владислав Кара забросил третью шайбу в ворота хозяев, на что они ответили голом Сакари Маннинена в большинстве. Никита Сошников перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за шесть секунд до сирены. В серии буллитов точнее оказались гости.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Рукавишников (Дыняк, Галимов) – 09:17' (5x5)   0:2 Яруллин (Галимов, Рукавишников) – 14:12' (5x4)   1:2 Арзамасцев (Маннинен, Майоров) – 28:54' (5x5)   1:3 Кара (Яруллин, Лещенко) – 49:17' (5x5)   2:3 Маннинен (Ларсен, Сошников) – 52:57' (5x4)   3:3 Сошников (Умарк, Бурмистров) – 59:54' (6x5)   3:4 Зарипов – 65:00' (ПБ)

Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. В октябре уфимцы обыграли на своём льду «Ак Барс» со счётом 3:1. 28 ноября «Салават Юлаев» встретится в Челябинске с «Трактором», а «Ак Барс» 27-го числа проведёт домашний матч с «Сибирью».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Салават» — «Ак Барс»: Сошников сравнял счёт, забив гол за 6 секунд до сирены
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019