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Летанг: восстановление прошло быстрее, чем мы думали

Летанг: восстановление прошло быстрее, чем мы думали
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг рассказал о ходе восстановления после травмы.

32-летний хоккеист пропустил восемь матчей из-за травмы нижней части тела. Вчера, 24 ноября, он провёл тренировку с полным контактом. Существует вероятность, что канадец выйдет на лёд в ближайшем матче с «Калгари Флэймз».

«Чувствую себя хорошо. Здорово снова вернуться на лёд и тренироваться со всеми ребятами. Мне уже становилось одиноко. Классно просто быть частью тренировки, почувствовать движение и вернуться в ритм.

Возможность игры в понедельник с медперсоналом и тренерским штабом мы ещё не обсуждали. Но я отлично чувствовал себя на тренировке. Это всё, что я могу вам сказать. Восстановление прошло быстрее, чем мы думали. Так что всё прошло гладко», — приводит слова Летанга официальный сайт НХЛ.

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