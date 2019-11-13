Малкин: у нас нет Кросби, Летанга и Хёрнквиста — остальным нужно больше работать
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).
«Нужно играть лучше, если мы хотим одерживать победы. Второй и третий периоды были хороши, но игра продолжается 60 минут. У нас нет Кросби, Летанга и Хёрнквиста — остальным нужно больше работать», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.
Шведский нападающий Патрик Хёрнквист помещён «Питтсбургом» в список травмированных. Он выбыл из строя на длительный срок. Защитник Крис Летанг не поможет команде Майка Салливана в течение ближайших недель. Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Участие канадского форварда в следующем матче под вопросом.
Салливан: «Питтсбург» не был готов к матчу с «Рейнджерс», а они были готовы
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