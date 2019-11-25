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«Авангард» переиграл «Витязь» и прервал серию из двух поражений

«Авангард» переиграл «Витязь» и прервал серию из двух поражений
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Витязь». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу омичей. «Авангард» прервал серию из двух поражений, а «Витязь» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

Подопечные Боба Хартли открыли счёт в середине первого периода после того, как Семён Кошелев реализовал численный перевес. На 36-й минуте «ястребам» удалось во второй раз огорчить подмосковный клуб после точного броска в исполнении Тейлора Бека. В третьем периоде преимущество хозяев укрепил Евгений Грачёв.

28 ноября «Авангард» проведёт выездной матч с «Куньлунь Ред Стар», а подмосковный клуб 27-го числа встретится в Подольске с «Нефтехимиком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Кошелев (Бек, Войнов) – 10:58' (5x4)   2:0 Бек (Семёнов) – 35:22' (5x5)   3:0 Грачёв (Кошелев, Войнов) – 54:33' (5x5)
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