«Авангард» переиграл «Витязь» и прервал серию из двух поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Витязь». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу омичей. «Авангард» прервал серию из двух поражений, а «Витязь» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.



Подопечные Боба Хартли открыли счёт в середине первого периода после того, как Семён Кошелев реализовал численный перевес. На 36-й минуте «ястребам» удалось во второй раз огорчить подмосковный клуб после точного броска в исполнении Тейлора Бека. В третьем периоде преимущество хозяев укрепил Евгений Грачёв.



28 ноября «Авангард» проведёт выездной матч с «Куньлунь Ред Стар», а подмосковный клуб 27-го числа встретится в Подольске с «Нефтехимиком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.