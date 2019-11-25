Подколзин: Галенюк не проиграл бы вчистую, если бы подрался с Хантом

Нападающий СКА Василий Подколзин подвёл итоги домашнего матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).



«Немножко переживаю из-за того, что не забил. Моменты были, и не один. Такое постоянно происходит в последних матчах. Ничего, будем работать. Здорово, что мне доверяют, постоянно играю. Нахожусь в ритме, но завершения не хватает. СКА выигрывает последние матчи, но дело не во мне. Вопрос о возможной драке Галенюка с Хантом — провокационный. Ставок бы я делать не стал, но вчистую Галенюк не проиграл бы.



«Куньлунь» — быстрая, хорошая, техничная команда. Мне нужно было её прочувствовать. Мы начали не так активно, но потом всё пошло нормально. Они играют в североамериканский хоккей: бьют, бегут. Мы нашли к этому ключи. Знаю, что Смит-Пелли выиграл Кубок Стэнли с Овечкиным. Но на льду не смотришь на такое. Здорово, что поиграл против него», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.