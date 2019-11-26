Игрок «Айлендерс» Эберле неудачно сыграл в защите, отправив шайбу в свои ворота

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, идёт третий период).
Автором единственной шайбы на данный момент является нападающий хозяев Райан Гецлаф. Канадский форвард стал автором курьёзного гола. Гецлаф выиграл вбрасывание в зоне атаки, после чего шайба отскочила к Рикарду Ракеллю, который бросил по воротам «Айлендерс». Голкипер «островитян» Томас Грайсс сначала парировал бросок шведского нападающего, а потом справился и с добиванием Гецлафа, но шайба всё равно оказалась в воротах.
Форвард «Айлендерс» Джордан Эберле, пытаясь помешать нападающему «Дакс» Трою Терри произвести ещё одно добивание, сумел выбить шайбу у американца, однако избежать гола это не помогло. Шайба по неудачной для Грайсса траектории залетела в ворота.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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