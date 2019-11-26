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Александр Радулов стал лучшим игроком дня в НХЛ

Александр Радулов стал лучшим игроком дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

Главной звездой признан нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2). «Старз» одержали седьмую победу кряду, таким образом, повторив клубный рекорд по серии побед.

Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, дважды поразивший ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Шайбы швейцарского нападающего разделили 146 секунд.

Замкнул тройку лучших голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало. Финский вратарь отразил 25 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:0), благодаря чему оформил второй шат-аут за карьеру в североамериканской лиге.

Радулов оформил дубль в матче с «Вегасом», снова реализовав большинство. Видео
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