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Тротц — о прерванной серии «Айлендерс»: тяжело быть голодным, когда вы сыты

Тротц — о прерванной серии «Айлендерс»: тяжело быть голодным, когда вы сыты
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (0:3).

«Тяжело быть голодным, когда вы сыты, а сегодня многие ребята были сыты», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

«Айлендерс» проиграли в основное время впервые с 11 октября, прервав 17-матчевую серию с набранными очками, что является лучшей серии в истории клуба.

Автором победной шайбы стал капитан «Дакс» Райан Гецлаф. Канадский форвард стал автором курьёзного гола. Гецлаф выиграл вбрасывание в зоне атаки, после чего шайба отскочила к Рикарду Ракеллю, который бросил по воротам «Айлендерс». Голкипер «островитян» Томас Грайсс сначала парировал бросок шведского нападающего, а потом справился и с добиванием Гецлафа, но шайба всё равно оказалась в воротах.

Игрок «Айлендерс» Эберле неудачно сыграл в защите, отправив шайбу в свои ворота
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