«Адмирал» обменял нападающего Зайцева в «Трактор»
В результате обмена новобранцем «Трактора» стал форвард Глеб Зайцев, выступавший за «Адмирал», информирует пресс-служба челябинского клуба в телеграм-канале. Во Владивосток отправились голкипер «Белых Медведей» Дмитрий Шаров и нападающий Данила Барабаш.
Зайцев является автором самого «молодого» гола дальневосточного клуба, КХЛ признавала Глеба лучшим новичком недели в прошлом сезоне. Кроме того Зайцев привлекался в молодёжную сборную России на Турнир четырёх наций.
В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Владивостока сыграл всего шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. В 10 матчах в ВХЛ на его счету 1 (1+0) очко, а в пяти матчах в МХЛ Глеб сделал две голевые передачи.
Г. Зайцев: мечтал о первой шайбе в КХЛ, когда лежал на кровати перед сном
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