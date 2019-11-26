«Адмирал» обменял нападающего Зайцева в «Трактор»

В результате обмена новобранцем «Трактора» стал форвард Глеб Зайцев, выступавший за «Адмирал», информирует пресс-служба челябинского клуба в телеграм-канале. Во Владивосток отправились голкипер «Белых Медведей» Дмитрий Шаров и нападающий Данила Барабаш.

Зайцев является автором самого «молодого» гола дальневосточного клуба, КХЛ признавала Глеба лучшим новичком недели в прошлом сезоне. Кроме того Зайцев привлекался в молодёжную сборную России на Турнир четырёх наций.

В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Владивостока сыграл всего шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. В 10 матчах в ВХЛ на его счету 1 (1+0) очко, а в пяти матчах в МХЛ Глеб сделал две голевые передачи.