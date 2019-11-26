Кожевников: не могу согласиться с ЦСКА, идея с потолком зарплат просто отличная

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление президента ЦСКА Игоря Есмантовича о вреде жёсткого потолка зарплат.
«Считаю, что идея с потолком зарплат просто отличная. Наконец-то наши команды окажутся в примерно равных условиях, а роль менеджеров и тренеров станет ключевой, если не решающей. В принципе клубы уже начали готовится к введению ограничений по зарплате, и этим, а также переходом на маленькие площадки объясняю плотность нынешнего чемпионата.
Что касается высказываний со стороны ЦСКА, то при всём уважении к клубу не могу с ними согласиться. У армейцев было время постепенно разгрузить свою платёжную ведомость и смягчить переход. Если это не удалось сделать, то вопросы нужно задавать не тем, кто предлагает новые правила, а самим себе. Наверное, „армейцы“ не верили, что реформа состоится, в противном случае они бы готовились. Пока мы этой подготовки вообще не видим, более того, клуб приобретает в НХЛ Кемпе. Не понятно», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 26 ноября 2019
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