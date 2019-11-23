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Есмантович: не знаю, как удержать Капризова в условиях жёсткого потолка зарплат

Есмантович: не знаю, как удержать Капризова в условиях жёсткого потолка зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина» и поделился мнением об оттоке сильных игроков из КХЛ.

«ФХР и Минспорт провели отличную работу. С помощью этой программа наверняка будут подготовлены игроки для олимпийской сборной в Пекине. Но и ребята, победившие на Олимпийских играх в Пхёнчхане, еще в самом соку, отлично себя зарекомендовали в нынешнем чемпионате и в складывающейся ситуации могут принести пользу сборной на Играх-2022.

Однако я, как руководитель знаменитого на весь мир клуба, не понимаю, как в нынешних условиях сохранить в своей команде лучших игроков. Капризов, Григоренко, Нестеров, Марченко, Сорокин — у них после этого сезона заканчиваются контракты. Как их удержать в России в условиях будущего жёсткого потолка зарплат? В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют восемь олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира.

Может, ФХР и Минспорту стоит подумать, собрать рабочую группу из этих ведомств, определиться со стратегией и разработать дополнительную программу — как сократить отток сильнейших хоккеистов из КХЛ, которые могут в ближайшее время уехать в НХЛ и европейские лиги? Жёсткий потолок зарплат в КХЛ повлечёт некоторые юридические вещи, препятствующие тому, чтобы эти ребята остались играть в России», — цитирует Есмантовича «Советский спорт».

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