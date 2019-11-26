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Гудачек: рекорд Билялова — аномальный случай

Гудачек: рекорд Билялова — аномальный случай
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:0).

«Очередной «сухарь» для меня просто статистика. Никто мне ничего не вручал в раздевалке и не дарил. А вот я сам сегодня подписал три шайбы для болельщиков. Я почти никогда не смотрю на табло. Только когда чувствую, что до конца периода остаётся совсем мало времени. И тогда важно прижать шайбу или надо играть клюшкой.

Слежу ли за своей статистикой? Каждый вратарь следит. Но сыграть на ноль очень сложно. Думаю, это возможно четыре-пять раз за сезон. Есть аномальные случаи, как с Биляловым и его рекордом. Но у него очень хорошая команда, где тренер делает многое для обороны», — цитирует Гудачека пресс-служба КХЛ.

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